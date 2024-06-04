ティファニー ゴルフ キーリング クラブ ボール A238010

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商品詳細
こちらティファニーのゴルフモチーフのキーリングでございます。素材 シルバー925サイズ 3.4cm×3.5cm付属品 巾着袋（薄汚れ有り）比較的輝きがございますが、全体的に小傷や打傷がございます。
http://narcologia.ru/goods/moisture935569.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi781747.html
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