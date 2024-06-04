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ティファニー ゴルフ キーリング クラブ ボール A238010
商品番号 S66414399464
商品名

ティファニー ゴルフ キーリング クラブ ボール A238010
ブランド名 ティファニー
特別価格 税込 1,854 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらティファニーのゴルフモチーフのキーリングでございます。素材　シルバー925サイズ　3.4cm×3.5cm付属品　巾着袋（薄汚れ有り）比較的輝きがございますが、全体的に小傷や打傷がございます。
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