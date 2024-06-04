

cootie COOTIE ダウンベスト Lサイズ アウター ブルゾン | labiela.com



cootie COOTIE ダウンベスト Lサイズ アウター ブルゾン | labiela.com



COOTIE - 大きいサイズのダウンベストの通販 by sawa's shop ...



COOTIE - 新品 COOTIE オーバーサイズダウンベストの通販 by Mia's ...



クーティー ダウンベスト(メンズ)の通販 14点 | COOTIEのメンズを買う ...



クーティー Weather Cloth Oversized Down Vest | labiela.com



【ラスト1点 / お取り寄せ不可】Nylon Quilting Work Vest (BLACK×BLACK) / ナイロンキルティング ワークベスト - S



ダウンベスト メンズ 中綿ベスト[品番：ZP000010881]｜ZIP CLOTHING ...



COOTIE クーティー ジャケット サイズ:L チェーン刺繍 袖レザー メルトン スタジャン ブラック ホワイト 黒白 アウター ブルゾン コート 【メンズ】【中古】



COOTIE クーティー ジャケット サイズ:L ロゴプリント フード付き ...



新品 COOTIE Oversized Down Vest ダウンベスト



COOTIE / Weather Cloth Oversized Down Vest



COOTIE PRODUCTIONS - Polyester Twill Drizzler Jacket (BLACK ...



ダウンベスト メンズ 中綿ベスト[品番：ZP000010881]｜ZIP CLOTHING ...



COOTIE クーティー ジャケット サイズ:L ロゴプリント フード付き ...

はじめまして！・こちらの商品は毎日お値下げ致しておりますので早いモノ勝ちですよ^_^・他にも出品しておりますので下記から検索してみて下さい^_^#cootieアミ在庫商品はCOOTIEクーティのダウンベストになります。サイズはLサイズです。首のところ15.5cm着丈77cm身幅63cm肩幅45.5cm脇下から裾まで39.5cm首元(外側)から肩端まで14cm袖幅28cm裾幅63cm素人採寸ですのでご理解の程よろしくお願い致します。サイズスペック(販売店様HP引用)M：身幅64cm着丈78cm肩幅44cmL：身幅67cm着丈80cm肩幅46cmXL：身幅69cm着丈82cm肩幅47cm商品名：CorduroyLeopardOversizedDownVest（レオパード）［コーデュロイレオパードダウンベスト-20秋冬］品質：CTE-20A218商品説明(販売店様HP引用)：レオパード柄をプリントしたCOOTIEオリジナルのコーデュロイ生地を使用したCorduroyLeopardOversizedDownVest。ラウンドテールで、ボリュームのある襟にロゴ刺繍入り。ボリュームのあるワイドシルエット。素材表地：コットン100%裏地：ポリエステル100%中綿：ダウン90%、フェザー10%※大事に愛用しておりましたので多少の使用感(擦れ、毛羽立ち、小さな毛玉、など)あります。細かな汚れの見落としはご了承ください。またタンスで保管時に衣服どうしで多少は擦れておりますので完璧を求める方や神経質な方はご遠慮下さい。他人のタンスのにおいや防虫剤のにおいが気になる方もご遠慮下さい。※不明点は質問よろしくお願い致します。※小さく折りたたんで配送させて頂きますので、たたみジワはご理解ください。※値段交渉は大歓迎ですが、ご希望に応えられない場合もありますので、ご理解下さい。42900-21900カラー···柄・デザイン···その他季節感···秋、冬