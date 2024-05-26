特価！　湘南爆走族　全巻　セット　特別編　豪華版　愛蔵版　新装版　完全版

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商品詳細
湘南爆走族 全9巻特別編付き絶版レアコンディション★第8巻のカバーの裏表紙にシールの剥がし跡のイタミ数巻値札シールの白い影、多くの巻のカバーにスレ、角にヨレ、イタミがあります。カバーにやや中古感がありますが、本体ページ内は問題なく通読に支障はありません。ページの破れ、ハードカバー本によくある背破れなどはありません。しっかりと検品、補修クリーニングをしての出品になります。バラ売りは不可になりますm(__)m頻繁に値引きしていきますのでお気軽にいいねしてくださいね♡
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