【裁断済み】眼科外来処置・小手術クローズアップ

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商品詳細
裁断済みとなりますので、ご理解いただける方のみご購入お願いします。裁断済みの商品のため、状態を「全体的に状態が悪い」としています。確認した範囲では書き込みはございません。#眼科#医学#医療「眼科外来処置・小手術クローズアップ」江口秀一郎定価:￥10000
http://narcologia.ru/goods/stair660300.html
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