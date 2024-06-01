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現代日本画家素描集　全10巻
商品番号 C70905885309
商品名

現代日本画家素描集　全10巻
ブランド名 Cvital
特別価格 税込 1,900 円
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商品詳細

現代日本画家素描集　全10巻監修:河北倫明1杉山寧　　エジプト幻想行　2平山郁夫　わが心のシルクロード3森田曠平　歴史の女人像4堅山南風　インド・タヒチの旅から5東山魁夷　唐招提寺への道6加山又造　裸婦百態図7高山辰雄　日月星辰8奥村土牛　わが身辺抄9上村松篁　わが身辺の鳥たち10山口華楊　わが愛すべき動物たち外箱は傷み、汚れがありますが、中身はきれいな状態です幅26.5×縦26.5×奥行き19cm
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