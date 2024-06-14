「学研まんが日本の歴史」樋口清之定価14140円子供が小さい頃に購入した物です。長い間保管していたので色褪せしています。本のカバーに多少傷はありますが、大切に扱っていたので、本自体の状態は綺麗な方だと思います。見落としがある場合はご容赦ください。箱はビニールテープで補強してます。おまけ程度にお考え下さい。中古品の為、神経質な方はご遠慮ください。



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