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学研　日本の歴史
商品番号 C77120329948
商品名

学研　日本の歴史
ブランド名 Cvital
特別価格 税込 1,823 円
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商品詳細

「学研まんが日本の歴史」樋口清之定価14140円子供が小さい頃に購入した物です。長い間保管していたので色褪せしています。本のカバーに多少傷はありますが、大切に扱っていたので、本自体の状態は綺麗な方だと思います。見落としがある場合はご容赦ください。箱はビニールテープで補強してます。おまけ程度にお考え下さい。中古品の為、神経質な方はご遠慮ください。
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