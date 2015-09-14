■新品未開封■SHINee ジョンヒョン 小品集 Story Op.1 韓国盤

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【新品未使用未開封】廃盤品2015年9月21日発売韓国盤SHINeeジョンヒョンソロアルバム小品集StoryOp.1솦품집이야기Op.1韓国明洞のCDショップで購入。シュリンク未開封のまま暗所にて保管しております。収録曲01.一日の終わり（Endofaday)02.U\u0026I03.LikeYou04.山荷葉（Diphylleiagrayi）05.HappyBirthday06.ごめん（I'msorry）07.02：3408.それでもいいんじゃない？（Fine)09.明日ぐらい（Maybeetomorrow)このアルバムは、ジョンヒョンがDJをつとめるラジオ番組「青い夜ジョンヒョンです」のプロジェクトコーナーで披露され、リスナーの好評を得た自作曲をリアレンジして収録したもの。タイトルトラック「一日の終わり」は、ピアノの旋律とジョンヒョンの柔らかなボーカルが穏やかな感動を呼ぶヒーリングバラード。仕事に追われ疲れた一日の終わりに、ほっと心を温めてくれるような一曲だ。初のソロコンサート「THESTORYbyJONGHYUN」を控え、いよいよシンガーソングライターとしての彼の活躍に期待が集まる。OPP袋→プチプチ緩衝材→メルカリ便サイズの段ボールにお入れして発送させて頂きます。即購入OKです⭕単品でのお値下げ不可です❌《プロフィールをご確認の上、ご購入をお願い致します。》自宅保管のお品ですので、外袋の擦れ等気にならない方のご購入をお願い致します。ジョンヒョンCDジョンヒョンALBUMジョンヒョンアルバムオニュキーミノミンホテミンジョンヒョン廃盤品希少稀少レアJONGHYUNSMentertainment#소품집이야기Op.1K-POPKOREAシャイニーSHINee