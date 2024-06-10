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CASIO LK-222 カシオ 光ナビ　キーボード
商品番号 X62533179453
商品名

CASIO LK-222 カシオ 光ナビ　キーボード
ブランド名 カシオ
特別価格 税込 3,609 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カシオの光ナビゲーションキーボード　LK-222です。少々汚れがあります。付属品は一部欠品あり。写真ご確認お願い致します。＊問題無く使用出来ていますが、あくまで中古品になります、保証、返品、お受け出来ません。以上、ご理解の上ご購入願います。#CASIOLK_222アクセサリー···電源アダプターカシオ　キーボード　電子ピアノ
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