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- 動作確認済み ZOOM オーディオインターフェイス U-22
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商品詳細
ZOOMズームハンディポータブルオーディオインターフェイスU-22iPad対応2イン/2アウト電池駆動2年前にサウンドハウスさんで購入後、数回ほど使用して保管していました。本体、箱、取説、ケーブルなど欠品はありませんが、ソフトウェアバウチャーは使用済みのため、使えません。即購入可能です。よろしくお願い致します。種類···オーディオインターフェイス
http://narcologia.ru/goods/stealth496776.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming304192.html
http://narcologia.ru/goods/assessor987803.html
ZOOM ズーム ハンディポータブルオーディオインターフェイス iPad対応 2イン/2アウト 電池駆動 【メーカー3年延長保証付】 U-22
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U-22 オーディオインターフェイス
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