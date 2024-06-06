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動作確認済み ZOOM オーディオインターフェイス U-22
商品番号 W64874666692
商品名

動作確認済み ZOOM オーディオインターフェイス U-22
ブランド名 ズーム
特別価格 税込 1,702 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ZOOMズームハンディポータブルオーディオインターフェイスU-22iPad対応2イン/2アウト電池駆動2年前にサウンドハウスさんで購入後、数回ほど使用して保管していました。本体、箱、取説、ケーブルなど欠品はありませんが、ソフトウェアバウチャーは使用済みのため、使えません。即購入可能です。よろしくお願い致します。種類···オーディオインターフェイス
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