プレステ4 ドラゴンクエスト　ロトエディション　コントローラー

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商品詳細
【商品内容】・プレイステーション4ドラゴンクエストロトエディション・電源ケーブル・ロトエディション限定 付属コントローラー・コントローラーのケーブル・はぐれメタルのUSBカバー【状態】中古で買い、使用していたためやや傷はありますが、美品ではあると思います。そこはご理解いただけると幸いです。汚れに関しては、発送前にできる限り掃除をしたいと思っております。動作確認は問題ありませんでした。なにか質問等ありましたら、コメントをお願いします。できるだけ早い発送を心がけていますので、何卒よろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/parenthesis125044.html
http://narcologia.ru/goods/encourage352272.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation23521.html
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PlayStation 4 ドラゴンクエスト ロト エディション
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