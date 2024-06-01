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プレステ4 ドラゴンクエスト　ロトエディション　コントローラー
商品番号 K42801922963
商品名

プレステ4 ドラゴンクエスト　ロトエディション　コントローラー
ブランド名 プレイステーション4
特別価格 税込 9,065 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【商品内容】・プレイステーション4ドラゴンクエストロトエディション・電源ケーブル・ロトエディション限定　付属コントローラー・コントローラーのケーブル・はぐれメタルのUSBカバー【状態】中古で買い、使用していたためやや傷はありますが、美品ではあると思います。そこはご理解いただけると幸いです。汚れに関しては、発送前にできる限り掃除をしたいと思っております。動作確認は問題ありませんでした。なにか質問等ありましたら、コメントをお願いします。できるだけ早い発送を心がけていますので、何卒よろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/parenthesis125044.html
http://narcologia.ru/goods/encourage352272.html
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PlayStation 4 ドラゴンクエスト ロト エディション

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