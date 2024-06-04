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- 中国 書道具 古銅 桃形 水滴 時代箱付 M 2934
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商品詳細
大きさ 高さ約５．２cm 幅約６cm×約６cm 重さ約１１９g土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにてその都度ご案内しております。トラブル防止のため必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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