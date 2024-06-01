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美品！Maestro by Gibson/レスポール グリーン 深緑 ケース付
商品番号 K60495718714
商品名

美品！Maestro by Gibson/レスポール グリーン 深緑 ケース付
ブランド名 Ksmall
特別価格 税込 11,214 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます♪既に生産が終了しているマエストロのレスポールです。エピフォンとは違い、ギブソンヘッドなのが良いですね♫カラーは深緑、ダークグリーンといった感じでしょうか。エスカッションやバインディングがビンテージ風にヤケた色合いになっており、なかなか良い雰囲気のギターです♫全て主観になりますが、□ネック　おおむね真っ直ぐ□フレット　8〜9分山□電装系　良好□弦高　2ミリ程度全体的に擦り傷程度で大変綺麗です！ナットにやや減りあり。軽くビビりポジションありますが、アンプにのせれば気になりません。ジャックプレートに若干のヒビがございますが、演奏には全く影響ございません。ノーブランドのソフトケースが付属致します。送料込み価格希望の方は+1700円で対応可能です♪プチプチ、ダンボールなどで梱包の上、ゆうパック着払いにてお送りさせて頂きます。＊全く違うものが届いた、全く音が出ないなど予期せぬトラブルが起こった場合には必ず評価の前にご連絡ください。#ぷるぷる市場楽器
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