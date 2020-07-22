Nintendo switch \u0026 スマブラなど おまとめセット

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NintendoSwitchJOY-CONネオンブルー/ネオンレッド①天穂のサクナヒメ ②大乱闘スマッシュブラザーズSPECIAL③ニンテンドーゲームキューブコントローラースマブラブラック④テレビとSwitchをゲームキューブコントローラーと接続するためのコード⑤Switch本体とJoy-Conその他接続機器(付属品完備)すぐに遊べるスターターセットです。一人でも楽しい天穂のサクナヒメ、大人数でワイワイもできる大乱闘スマッシュブラザーズSPECIALの2つがセット起動したのは合計で20回いかない程度です。セーブデータは消していないのでそのままとなっております。美品ですが新品ではございませんので細かな傷やスレがございます。神経質な方は御遠慮ください。#任天堂#Nintendo#ニンテンドー#switch#スマブラ#大乱闘スマッシュブラザーズ#天穂のサクナヒメ#ゲームキューブコントローラー#GCコン