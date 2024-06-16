中国語：谈古说兵 中国古代兵器赏谈【新品】

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♡即購入大歓迎です！プロフィールもご覧頂けると嬉しいです。#POTATO中華書庫#POTATO古代中国武器甲冑刀剣の本#POTATO中国語の図鑑↑こちらも是非ご覧くださいませ。(*^^*)▼商品情報▼当Shopにて中国より輸入しました新品商品です。中国語簡体字の本です。书名:谈古说兵中国古代兵器赏谈作者:秦川贾红东编著出版社名称:机械工业出版社装帧:精装ページ数：436頁サイズ：約28.8cm×22.3cm重さ：約2,007g2019年10月第１版第2次印刷■内容介绍《谈古说兵——中国古代兵器赏谈》介绍的冷兵器内容纵贯中国历史几千年，从早期的商周青铜兵器，到唐宋的铁质兵器，再到元、明、清时期精美绝伦的各式冷兵器，对每件藏品的历史渊源、文化背景、纹饰特征进行了剖析，同时加入了很多知识点，例如当时兵器的价值、战争中兵器的使用方式等，以提升读者的阅读体验。本书将刀、*、剑、戟、斧、钺、钩、叉这些中国冷兵器以现代人的视角，重新进行了归纳与总结。希望与读者一起研读、体会每件冷兵器绽放的历史气息，用眼与心去感知中国冷兵器的伟大。《谈古说兵——中国古代兵器赏谈》适合中国冷兵器爱好者、古玩收藏家鉴赏。※輸入品につき、輸送の際の多少の凹み、小キズ、汚れなどある場合があります。新品未使用品ですが、中国からの輸入書籍について、ご理解のある方のご購入をお願い致します。#POTATO中華書庫#POTATO中国武具甲冑刀剣の本#POTATO中国語古代服飾・漢服・唐装・化粧#POTATO中国語の図鑑#POTATO中国歴史文化文物中国語書籍中国書籍中国歴史古代中国戦争戦兵器刀剣銃大砲弓矢槍歴代キングダム王国鎧兜盾矛刀剣古代王国皇帝将軍武将兵隊兵士騎馬兵お宝秘宝骨董图鉴図録写真集三国志中国時代劇 軍装兵装武具図鑑