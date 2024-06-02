ZB1 ゼベワン ジャンハオ 5万ウォントレカ 購入特典 POPUP 2週目

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商品詳細
ジャンハオのトレカになります目立った傷等ございませんが海外商品のため初期傷等がある場合がございます。ご理解の上購入してください。スリーブ、硬質ケース、opp袋にて発送しますゼベワン ZB1 キムジウン ジャンハオ ソンハンビン ソクマシュー キムテレ リッキー キムギュビン パクゴヌク ハンユジンYOUTHINTHESHADE
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