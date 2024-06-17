闘神都市　３ＤＳ　予約特典付き

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商品詳細
・ゲームソフト本体（＋付属品一式）・予約特典① テクノポリス2014復刻版・予約特典② クライアA4クリアファイル（ゲオ購入特典）の３点セットになります。出品前に、実機にて動作確認済みです。使用、保管に伴う多少のスレ傷がありますが、特に目立った傷や汚れはありません。詳細は写真をご確認ください。塗れ対策にフィルム袋に入れた上で、ゆうパケットポストにて発送予定です。
http://narcologia.ru/goods/freezer901098.html
http://narcologia.ru/goods/flight483128.html
http://narcologia.ru/goods/stage553497.html
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