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闘神都市　３ＤＳ　予約特典付き
商品番号 G85092006869
商品名

闘神都市　３ＤＳ　予約特典付き
ブランド名 ニンテンドー3DS
特別価格 税込 5,632 円
在庫状況 あり

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商品詳細

・ゲームソフト本体（＋付属品一式）・予約特典①　テクノポリス2014復刻版・予約特典②　クライアA4クリアファイル（ゲオ購入特典）の３点セットになります。出品前に、実機にて動作確認済みです。使用、保管に伴う多少のスレ傷がありますが、特に目立った傷や汚れはありません。詳細は写真をご確認ください。塗れ対策にフィルム袋に入れた上で、ゆうパケットポストにて発送予定です。
http://narcologia.ru/goods/freezer901098.html
http://narcologia.ru/goods/flight483128.html
http://narcologia.ru/goods/stage553497.html
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