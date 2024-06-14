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Spangle call Lilli line/SCLL LIVE〈1500部…
商品番号 C92963225595
商品名

Spangle call Lilli line/SCLL LIVE〈1500部…
ブランド名 Cswirl
特別価格 税込 2,087 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。即購入・無言購入OKです◎【状態】購入してから保管していました。目立つ大きな傷や汚れは少なく、使用する分に気にならない程度だと感じています。簡易動作確認済み。1500部完全限定生産CDアルバムになります。ブックレット付き。店舗よりお安くお買い求めできます(^^)‼️保管方法は自宅保管です。中古品のため神経質な方はご遠慮ください。気になる部分や質問など気軽に質問よろしくお願いします(・̑◡・̑)♪注意事項等はプロフィール欄よりご確認ください（記載内容での問い合わせはご遠慮ください。）⭐️その他実績⭐️☆スピード配送バッジ取得済☆☆取引完了まで丁寧に対応します☆☆多数の取引件数実績有☆☆90%以上は購入から24時間以内に発送☆まとめて購入される際にはお値引きも可能です◎【商品説明】---------------------------------------------「SpanglecallLilliline/SCLLLIVE〈1500部完全限定生産〉」スパングル・コール・リリ・ライン3人組バンド、スパングル・コール・リリ・ラインが2009年1月31日に行なった、結成10周年記念ライヴの模様を収録。貴重なフル編成によるライヴ映像に加え、メンバーで写真家の笹原清明の撮り下ろし写真集付き。#スパングル・コール・リリ・ライン#CD・DVD#グッズ#アルバム#ブルーレイ#blu_ray#TOUR#LIVE#アルバム#BEST#ベストアルバム#Tシャツ#リストバンド#特典#anniversary#フォトブック#写真集#ステッカー#タオル#キーホルダー
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