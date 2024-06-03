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custom audio japan electric d'eel Ⅱ ケーブル
商品番号 P34091635433
商品名

custom audio japan electric d'eel Ⅱ ケーブル
ブランド名 Psmall
特別価格 税込 6,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます♪カスタムオーディオジャパンの電源ケーブル　electricd'eelⅡ2Mの出品になります。パワーアンプの電源用ケーブルで使用してました。電源ロスを最小限に止め、アンプの持っているポテンシャルを最大限に発揮。状態は非常に良いと自負しております。今回お安く提供致しますので御検討の程宜しくお願い致します。^_^種類···その他
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