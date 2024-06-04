※本日限定価格【正常動作品】 NINTENDO 64 ピカチュウイエロー

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商品詳細
閲覧頂き有難う御座います。宜しければ他の商品もご覧頂けますと幸いです。#193ゲーム即購入可、お値下げ不可です。大変貴重な限定生産版のピカチュウイエローになります。動作も問題なく起動することを確認しました。注)AVケーブルは元々セットに含まれておりません。その為、オマケでスーパーファミコンのAVケーブルをお付けします。また、動作確認で使用しました、時のオカリナもお付けします。中古品ですので、神経質な方はご遠慮下さい。他フリマアプリでも出品しておりますので、お早めにご検討下さい。それでは、よろしくお願いいたします。Nintendo旧世代ゲーム機本体NINTENDO64ピカチュウイエローニンテンドー64ゲーム機本体種類:旧世代ゲーム機本体ポータブル・据置タイプ:据置タイプ#任天堂#Nintendo
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