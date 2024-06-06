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【極上美品】C-C-B　走れ★バンドマン-Plus　プラス盤　CD　CCB
商品番号 O26534818841
商品名

【極上美品】C-C-B　走れ★バンドマン-Plus　プラス盤　CD　CCB
ブランド名 Oswirl
特別価格 税込 2,159 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【極上美品】◎全14曲、再生確認しました。◎BonusTrackが４曲ございます♪曲目は、画像にてご確認くださいませ。・帯あり　　　　キレイな状態です。・盤面　　　　　キレイな状態です。・ブックレット　キレイな状態です。・ケース　　　　ツヤがありとてもキレイな状態です。とても保管状態の良い極上美品だと思いますが、新品をお求めの方や神経質な方は、ご購入をお控えくださいませ。※。.:*:・'°☆※。.:*:・'°☆※。.:*:・'°☆※。.:*:・'°☆大切にしてくださる方のお手に渡ると嬉しく思います♪中古品である事にご理解いただける方のご購入をお待ちしています。(*^^*)※。.:*:・'°☆※。.:*:・'°☆※。.:*:・'°☆※。.:*:・'°☆渡辺英樹さん・田口智治さん・米川英之さん・笠浩二さん・関口誠人さん・C-C-B関連のお品は、他にもございます☆　　　↓#SAKURA☆CCB
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