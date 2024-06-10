ブルーロック 私服 アクリルスタンド 糸師凛

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開封品、未組み立て、状態良好。開封品加味したお値段設定となります。他に購入したいグッズがあり出品してます。こちらは他の商品の売れ行き次第で出品取り止めます。もしくは日曜日までに動かなければ出品取り止めます素人目には細かいスレなどもほぼなく綺麗な状態に見えます。開けたものの結局組み立てず他の袋に入れて保管してました。未使用に近い商品ですが中古になります。そちら気になる方はご遠慮ください。細かな状態は写真でご確認頂き、ご了承のうえご購入下さいませ。緩衝材とともに即日発送します。ブルーロックロフトホログラム缶バッジ 潔世一蜂楽廻千切豹馬國神錬介凪誠士郎糸師凛馬狼照英御影玲王蟻生十兵衛時光青志士道龍聖烏旅人乙夜影汰雪宮剣優糸師冴オリヴァ愛空我牙丸吟絵心甚八帝襟アンリ雷市陣吾マガジンマズルTSUTAYA蔦屋アクリルスタンドアクリルカードキャラフレームカードふぁぼカモノクロカード箔押しキャラガムコレクションキャラガムステッカージュエル缶バッジジュエル缶VD缶バレンタインチョコレート