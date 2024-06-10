(開封後/ほぼ未使用) Oyaide TUNAMI TERZO V2SC/3m

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(開封後/ほぼ未使用)OyaideTUNAMITERZOV2SC/3mです。石橋楽器で定価で22000円ほどでした。開封後未使用ですが今、楽器店では18000円程で販売されています。---マイク本来の音が聞こえる。レコーディング用途を目的とした、特別仕様の最高峰マイク/ライン・ケーブル。Oyaideが生みだした、新線材102SSCと、信頼のSwitchCraft製XLR端子を組み合わせた、極上のサウンドパフォーマンス。ラインケーブルとしては異例の1.25スケアもの極太導体によるハイパワー伝送と、厳重な3レイヤーシールディングによって、インターコネクトケーブルの表現力を飛躍させた初代TUNAMI TERZO。そのアグレッシブなサウンドとパフォーマンスの高さは、広く世界のオーディオファイルの心を掴みました。ところが2013年、PCOCC-A導体の供給終了に伴い、図らずも初代TUNAMITERZOは生産完了の憂き目に遭います。しかし2014年、その命脈は精密導体102SSCによってTUNAMITERZOV2に受け継がれます。吟味されつくした初代モデルのコンセプトを継承すべく、TUNAMITERZOV2の構造は初代モデルをそのまま継承。精密導体102SSCによって徹底的に磨き上げられ、新たなテイストを纏ったオヤイデの自信作をぜひご堪能下さい。・精密導体102SSCを採用した新生インターコネクトケーブルTUNAMITERZOV2。・基本構造は初代TUNAMITERZOを継承しつつ、導体の撚り合わせに特許技術3E撚りを世界初導入。・3E撚りは、3種類の線径が異なる素線を幾何学的に撚り合わせ、導体の緻密化を図る特許技術。・インターコネクトケーブルでは異例な極太の導体断面積（1.25SQ）で、信号の伝送ロスを軽減。・絶縁材には、PVCに比して誘電率が1/4という極めて低い値を示す高分子ポリオレフィンを使用。・電磁波吸収体/カーボン層/銅箔/横巻きシールドによる3レイヤーシールディングでノイズをシャットアウト。・横巻きシールドにも精密導体102SSCを採用し、0.12mm線を隙間無く160本配置。・外装はエレガントなパールホワイトカラーで、耐久性に優れたウレタンシース。