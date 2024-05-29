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- ジャンべ（カンガバ、ブラックウッド、打面29センチ）
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商品詳細
種類···ジャンベアクセサリー・パーツ···その他レベル···中級者アフリカのマリのカンガバというメーカーのジャンべです。オプションとして、セセ（シズル）とリュックをお付けします。ブラックウッドという高級な木材を使用しており、抜けのいい高音と深い低音が出ます。現状叩けますが、皮は張り替えた方がいいかと思います。送料こちら負担でお届けします。※パーカッション楽器ですので、それなりに表面に痛みなどありますがヒビや割れもなくジャンべとしては全く問題ないと思います。
http://narcologia.ru/goods/appendectomy694253.html
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