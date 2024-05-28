天才ギタリスト　ヌーノ・ベッテンコート　増補版/NUNO BETTENCOURT

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◼︎天才ギタリスト ヌーノベッテンコート 増補版【商品状態】写真④の様に側面上部に若干日焼け(変色)がある他は、特に破れや折れもなく通読には問題ないかと思います。【商品概要】本書は、2007年9月に発刊した同名のムックに、以降のヤング・ギター本誌に掲載されたインタビュー、ライヴ・レポート等やリリース作品に関する記述も加える形で内容を大幅に増量したアップデート版です。特にヌーノが歴代のライヴ及びスタジオで使用してきたアンプやエフェクターといった、ギター以外の機材の画像(初公開カットを含む)や情報を充実させている点は見どころです。【CONTENTS】SPECIALPIN-UPS!THERECORDINGSTORY1989-2016ヌーノ「音の軌跡」…エクストリーム／ソロ／セッション他THEGUITARSOFNUNOwithOtherEquipments!究極のギター“N4”の他、実戦型ヌーノ’sギター・コレクション初公開!を含む歴代アンプ、エフェクツも一挙掲載!THESTORYOFNUNOジャンルを超越した創造の天才、ヌーノ50年の軌跡NUNOLIVES!1989-2014ヌーノ日本公演全軌跡NUNOTALKS!!1989-2014四半世紀(25年)に及ぶ全インタビュー発言を完全網羅!NUNOLICKS!!ThePlayingStyleofNuno肝は豊かな想像力、ヌーノ’sプレイの核心に迫る!⚠️主観によるものの為、実物と差異がある事、全ページの確認が出来ていないことをご了承頂きたく思います。#ヤング・ギター #Youngguitar#ロック#タブ #ギター #extreme #エクストリーム#趣味 #実用 #洋楽⚠️ご購入前にお読み下さい⚠️・当方メルカリ初心者です・素人保管、素人採寸、素人検品です・購入後の返品、交換、クレームはお受けできません・お値引きは現在考えておりません。・犬同居してます以上、ご理解頂ける方のみ宜しくお願い致します