ラストアイドル 鈴木遥夏 生写真 直筆

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商品詳細
この度はご覧いただきありがとうございます❁4周年記念コンサートの生写真です。細心の注意を払っていますが、初期キズを気にされる方はご遠慮ください(..)プロフィールをお読みになってからお願い致します。バラ売り可能(2枚〜)ものにより1枚〜バラ売り可能ですのでお気軽にお申し付け下さい✿まとめ売りも可能です！何かありましたらコメントしてください☺︎#めろ生写真
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