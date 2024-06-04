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Nintendo　ゲームボーイアドバンスSPオニキスブラック本体　ルナレジェンド
商品番号 E47745511006
商品名

Nintendo　ゲームボーイアドバンスSPオニキスブラック本体　ルナレジェンド
ブランド名 ニンテンドー
特別価格 税込 5,450 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。即購入OK、匿名配送、送料無料、簡易消毒済み♪◾️商品内容・ゲームボーイアドバンスSP本体・USB充電ケーブル・ルナレジェンド（電池切れ無し）【状態】・動作確認済み・本体の電源接種少々悪いですが問題なく作動します※購入後のクレーム等は対応しかねますので、商品をご確認の上ご購入の程よろしくお願い致します。すり替え防止のため返品などはお断りしております、梱包はリサイクル材の場合がありますのでご了承下さい。
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