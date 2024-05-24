The Golden Cockerel　限定版　直筆サイン入り

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商品詳細
ロシア民話の『金の鶏』に、イギリスの挿絵画家エドマンド・デュラックがイラストを添え、さらにはテキストのデザインや装丁まで総合的にディレクションをした本の限定版です。シリアルナンバー（no.1180）と、直筆のサインが入っています。世界限定1500部。・1950年発行？・310×208mm・外函は付いていません。おそらく発行当時のパラフィンがついています。全体に経年による細かなダメージはありますが、本の状態としては概ね良好だと思います。古い本にご理解のある方、ご検討ください。EdmundDulac古書古本ビンテージヴィンテージ
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