沢口愛華 1st DVD\u0026PHOTOBOOK またたき。

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当店出品一覧#本屋夢幻 #写真集部門【セブンネット限定特典：大判ブロマイド1枚付き】令和のグラビア女王・沢口愛華、珠玉のグラビアを収めた初のDVD\u0026PhotoBook最高潮にエモーショナルな沢口愛華を、99分の大ボリュームの映像と珠玉のグラビアで凝縮した一冊!!沢口愛華の「いま」を、新潟県佐渡島のさまざまなシチュエーションで撮りおろした、映像\u0026スチールがセットの超豪華な一冊です。18歳の今だからこそ挑戦できる少女のあどけなさから大人の色気まで、さまざまな表情をスチールで収め、映像は本誌や「グラビアザテレビジョンvol.56」のグラビア撮影のメーキングに加え、DVD限定収録のエモーショナルなSP映像、さらに「沢口愛華の現在地」を語ったロングインタビューなどを90分超に渡り収録!! 【商品状態】●書き込みもない、見た目にも非常に綺麗な本です。●発送の際は商品が傷まないように気をつけて梱包し、大切に発送させて頂きます。当店出品一覧#本屋夢幻 #写真集部門29wq99zr\u003c\u003c3566