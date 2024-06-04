IZ*ONE HEART*IZ キノアルバム 未開封 2形態set ※初期難あり

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商品詳細
【22日まで値下げ中】こちらはiz*oneheart*izキノアルバム新品未開封2形態セットになります。⚠️画像5.6枚目sapphire.ver側面に初期傷があります。新品未開封品ですがご了承いただける方のご購入をお願いいたします。また海外製品にご理解がある方のご購入をお願いいたします。厚さの関係で商品に対して大きくなりますが宅急便コンパクトでの発送を予定しております。日時指定がありましたらご購入後に取引メッセージにてお伝えください。⚠️バラ売り不可ウォニョン宮脇咲良チョユリイェナユジン矢吹奈子ウンビヘウォン本田仁美チェウォンミンジュチェヨン
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