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メガドライブ 魂斗羅　ザ・ハードコア
商品番号 J49691992788
商品名

メガドライブ 魂斗羅　ザ・ハードコア
ブランド名 セガ
特別価格 税込 5,740 円
在庫状況 あり

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商品詳細

MDメガドライブ魂斗羅　ザ・ハードコア　ソフトのみ　の出品になります。中古品・画像の物が全てになります。箱等ありません、初期動作確認済み起動から２、３分程度、確認してあります。スレ・ヨゴレ・キズ等あります。上部シール剥れあります。画像にてご判断をお願いします。セーブ電池のある物は電池残量等はわかりません。出来なくなる可能性ありの前提で、ご了承頂けた上でお願い致します。中古の為、もし起動しにくい等ありました場合は基盤部分を拭く・抜き差しを再度行う・息を吹きかけるなどにて対応して下さる方の入札お願い致します。自宅保管の中古品になりますので、ご理解・ご納得して頂ける方・あまり細かい事を気にしない方にお願い致します。よろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/choice495685.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement215699.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant433482.html
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