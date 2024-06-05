

魂斗羅 ザ・ハードコア | メガドライブミニ | セガ



魂斗羅 ザ ハードコア MD 【メガドライブ】



魂斗羅 ザ・ハードコア CONTRA THE HARD CORPS



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MDメガドライブ魂斗羅 ザ・ハードコア ソフトのみ の出品になります。中古品・画像の物が全てになります。箱等ありません、初期動作確認済み起動から２、３分程度、確認してあります。スレ・ヨゴレ・キズ等あります。上部シール剥れあります。画像にてご判断をお願いします。セーブ電池のある物は電池残量等はわかりません。出来なくなる可能性ありの前提で、ご了承頂けた上でお願い致します。中古の為、もし起動しにくい等ありました場合は基盤部分を拭く・抜き差しを再度行う・息を吹きかけるなどにて対応して下さる方の入札お願い致します。自宅保管の中古品になりますので、ご理解・ご納得して頂ける方・あまり細かい事を気にしない方にお願い致します。よろしくお願い致します。