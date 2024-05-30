大徳寺 ニ代春斉 香合になります。直径7.6cm厚み2.0cm無傷、共箱（桐箱）、布付、作品の状態良い、蓋の裏に管長看雲大師中村祖順の在判があります。二代 前端春斎（前端雅峯）1936年 生まれ 初代前端春斎長男1948年 県立山中漆器訓練所で越村計三、大下元作に蒔絵を学ぶ1961年 中村宗哲門下の塗師村田道寛に茶道具 中村長寛に石地塗を習う 加賀蒔絵師保谷美成に蒔絵を学ぶ1973年 村田道寛の推薦指導のもと大徳寺瑞峯院本堂重要文化財解体修理の古材で棗を制作 瑞峯院吉田桂堂師より「雅峯」の雅号を受ける 大徳寺山門金毛閣重要文化財解体修理の古材で棗を制作 1974年 大徳寺芳春院三重野与雲師依頼で石州好の棗を制作1979年 大徳寺管長方谷浩明大師の希望で再び金毛閣古材で古厳松の棗を制作1980年 永源寺管長関雄峯老大師の依頼により永源寺古材で棗。香合を制作1982年 久田宗也好み展に出品 千澄子お好み展に出品1983年 大徳寺６５０年大遠忌記念に古材にて棗、香合を制作 中村祖順管長より「円如大虚」の昭和５８年拝受1984年 裏千家坐忘斎若宗匠の格式披露茶会に松長板と建水を制作1985年 官休庵愈好斎３３回忌法要に青海盆を製作 長男が三代前端春斎を襲名 野村美術館にて個展1988年 古九谷と漆器の前端美術館開館



アンティーク 大徳寺 ニ代 春斉 香合 1客 A8-



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大徳寺古材 唐櫃香合 二代 前端春斎 作



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