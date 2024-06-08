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NINTENDO SWITCH ニンテンドー　スイッチ（後期型）
商品番号 F54236004202
商品名

NINTENDO SWITCH ニンテンドー　スイッチ（後期型）
ブランド名 ニンテンドースイッチ
特別価格 税込 11,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NintendoSwitch2022年10月7日にマイニンテンドーストアにて購入いたしました！付属品は全て揃っております。・Switch新型本体（バッテリー強化型）・ジョイコンL・R（ネオンイエロー・ネオンイエロー）←未使用です。・ドック・ジョイコングリップ←未使用です。・ACアダプター・ジョイコンストラップ（ネオンイエロー）・HDMIケーブル・セーフティーガイド・外箱（マイニンテンドーストア限定版）ジョイコンとジョイコンストラップとジョイコングリップは、Proコントローラーを使用していたため未使用品になります！
http://narcologia.ru/goods/plaque790607.html
http://narcologia.ru/goods/cryptographic116737.html
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