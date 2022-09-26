NCT NCT127 ソウルコン 非売品 公式 ポスター

ソウルコンの非売品公式ポスターになります非売品の為かなり貴重です韓国製品の為、スレなどあります初期から下の部分に2箇所破れがあります丸めて発送するのに、梱包がすぐに出来ないので発送に時間がかかるかと思いますご理解頂いた上でお願い致します#e8NCTトレカ 48



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