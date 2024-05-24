童夢 大友克洋 雑誌 完全版 本誌３冊 切り抜き１点＋ポスター

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商品詳細
経年劣化した、染み汚れが多数ある中古品です。本は倉庫保管の為、発送迄にお時間を頂きます。神経質な方の購入は御遠慮ください。童夢大友克洋雑誌完全版アクションデラックス 特別増刊 No.31980年1月19日号童夢第1話焼けが、目立つ商品ですアクションデラックス特別増刊No.41980年10月05日号童夢第2話『巻頭8頁分2C印刷』No.4につきましては、本誌歪み、折れ込み、破れがひどいジャンク品です。アクションデラックス特別増刊No.51981年2月1日号童夢第3話『巻頭8頁分2C印刷』週刊漫画アクション増刊スーパーフィクション7からの切り抜き１点のみ(本誌はありませんので、ご注意願います)1981年7月6日号童夢第４話『最終回、未完』※「最終頁が、全集未収録」＋ポスター１枚写真は裏表で１枚です、ご注意下さい。童夢大友克洋童夢雑誌版童夢完全版
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