SHY漫画　１〜１４巻

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商品詳細
２０２３年 １０月に放送予定のSHY漫画１４巻までを販売します。２〜９巻はビニールから開けていない新品状態です。他の巻は一度だけ触ってます。傷など目立った外傷はありませんが神経質な方はご遠慮ください。バラ売りは考えてません。お早い発送を心がけます#漫画#SHY#アニメ化#可愛い#ヒーロー
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