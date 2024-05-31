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NANIMONO眠岸ぷりんちゃん直筆チェキセット なにもの 眠岸ぷりん
商品番号 L96712953814
商品名

NANIMONO眠岸ぷりんちゃん直筆チェキセット なにもの 眠岸ぷりん
ブランド名 Lsmall
特別価格 税込 2,166 円
在庫状況 あり

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商品詳細

２枚ともビジュはいいですが当方は好みではなかった為泣く泣くお譲り致します。早めに売り切りたい為お安くしております。チェキケースも含まれます。コメントサインありのマスクあり３点セットです。ぷさんキャンセルの為再出品になります。NANIMONO(元KINGRAGE)ぷりんチェキサイン入り໒꒱落書き，宿題チェキではなく現場で描いてもらったサイン入りチェキです，見えづらいですが私服でのチェキでしたので貴重かもしれません。マスク付けてます。チェキアルバムに入れて保管しておりました。目立った傷は見られません。キングレイジKINGRAGEKING∞RAGEぷりん眠岸ぷりんめるかくれあ安眠プリンチェキアルバム写真集NANIMONO地下アイドルプ・プリンヤ・メルカ缶バッジIDOLFILE落書きチェキキングレグッズ種類···チェキグッズ種類···チェキ
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