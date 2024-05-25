限定！　鉄コン筋クリート　art book キャラクター編　松本大洋

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限定版の鉄コン筋クリートARTBOOKキャラクター編です。STUDIO4°CFUN\u0026事前申し込み者限定カバー仕様。数回読んで保管してありました。程度の良い古本です。現在は廃盤となっている希少な商品です。松本大洋映画木村真二本東京ヒゴロコミック／コミック鉄コン筋クリート鉄コン筋クリートアートブック鉄コン筋クリート アート二宮和也蒼井優山田孝之マイケルアリアス