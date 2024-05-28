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タロット＆タロットポーチ
商品番号 H55712538670
商品名

タロット＆タロットポーチ
ブランド名 Hspare
特別価格 税込 1,985 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。タロットカード（2種）とタロットポーチのセットになります。使用予定が無い為、出品させて頂きます。□新品•未開封□お値下げ交渉には対応しておりません《タロットポーチ》サイズ：H155×W140mm（収納部分）素材：ポリエステルメーカー：LoScarabeo（イタリア）税込2,090円《ライダーウェイトタロット》パッケージに大アルカナ21番のTHEWORLD（世界）が描かれたライダー版タロットカード。また、\"MadeinGermany\"の表記があり、ドイツのライダー・ウェイト版とも言われています。カード裏面は青い背景に美しい薔薇の十字マークが描かれています。メーカー：AGMカードサイズ：120×70mmカード枚数：78枚税込3,300円《ビックスタロット》世界中の人々に親しまれている白ウサギのビックスをモチーフにしたタロットです。可愛らしいうさぎがタロットに新鮮さと楽しさをもたらしています。伝統的なタロットの図像に基づいて作成されています。通常のタロットカードのサイズとは異なりますが、カードに描かれたポップでシンプルな絵柄を通じて知恵にアクセスできるデッキです。メーカー：LoScarabeo（イタリア）カードサイズ：100×55mmカード枚数：78枚税込3,980円#タロットカード#タロットポーチ#LoScarabeo
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