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マイダンジョンカード
商品番号 F74605867705
商品名

マイダンジョンカード
ブランド名 Fspare
特別価格 税込 12,591 円
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商品詳細

MYDUNGEONCARD新感覚　統計学対応型潜在能力開発カード　著者　黒羽さえり発行:ヒューマンデザイン　発売:ビオ・マガジン家人が、買いましたが、不要になったので、売って欲しいと言われましたので、出品しました。MYDUNGEONBOOKと言う、攻略本も付いています。BOOKには、家人が著者黒羽さえり氏のワークショップに参加した際のメモが書き込んであります。それ以外には、汚れや傷は無く、未使用に近い状況です。
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