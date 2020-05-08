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商品詳細
MYDUNGEONCARD新感覚 統計学対応型潜在能力開発カード 著者 黒羽さえり発行:ヒューマンデザイン 発売:ビオ・マガジン家人が、買いましたが、不要になったので、売って欲しいと言われましたので、出品しました。MYDUNGEONBOOKと言う、攻略本も付いています。BOOKには、家人が著者黒羽さえり氏のワークショップに参加した際のメモが書き込んであります。それ以外には、汚れや傷は無く、未使用に近い状況です。
http://narcologia.ru/goods/cryptographic238137.html
http://narcologia.ru/goods/ordering113379.html
http://narcologia.ru/goods/ramshackle857766.html
マイダンジョンカード
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