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ご覧頂き有難うございます。中国白磁賢人の置物T039寸法横幅9cm高さ23cm奥行き8.5cm素人採寸です多少の誤差有ります木箱は用心箱です目立った傷は見当たりませんが長期保管品です、時代の汚れ有ります、画像が全てです良くご覧下さい、ご理解できる方宜しくお願い致します、基本的に返品クレームには対応致しかねます宜しくお願い致します。種類...その他