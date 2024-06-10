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CCB写真集昭和60年12月5日発行折れ、破れ、ページ割れなどはありません保護カバーをつけて保管していたのですが、表紙の表面のコーティングのよれがたくさんできてました1ページ目と最後のページに黄色いシミがありますが、その他のページはとても綺麗です写真でご確認下さい暗所に大切に保管してました。30年以上、長期に保管していた品にご理解、ご了承頂ける方、よろしくお願いします