【動作品】ネオジオ NEOGEO クロスソード CROSSED SWORDS

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商品詳細
即購入歓迎！ご覧いただきましてありがとうございます。ネオジオROM「クロスソード」（CROSSEDSWORDS）説明書あり動作確認済み外箱に経年による痛みが認められます。ROM本体は目立った痛み、汚れは認められませんが、発売されてから年数が経過する中古品の為、過度にお気になされる方はお控え下さいますようお願いいたします。状態詳細はお写真にてご確認頂けますようお願いいたします。NEOGEOネオジオROMソフトクロスソード/CLOSSSWORDS【高岡西町店】ブランド：ー
http://narcologia.ru/goods/rouge400310.html
http://narcologia.ru/goods/recycling234714.html
http://narcologia.ru/goods/displease818431.html
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