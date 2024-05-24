イ・ジュンギ 写真集『Episode J Season2』全4冊

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□状態とてもきれいな状態ですが、１冊後ろに傷がございます。ご確認お願いいたします。こちら完全素人となります。掃除等も素人程度のことしかできません。専門知識等はございませんので現状わかること記載させていただいております。中古商品となりますので傷や汚れ等ございます。ご理解の上、ご購入お願いいたします。お気軽にご質問ください。#macha中古#machaレトロ#machaリサイクル