「宝生舞+篠山紀信」写真集

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宝生舞+篠山紀信 写真集宝生舞篠山紀信＜Accidentsseries13＞アクシデントシリーズ1999年6月15日初版第1刷朝日出版社ご覧いただきありがとうございます。宝生舞さん19歳の時の写真集です。経年によるヨレやシミ、ヤケなどの経度なダメージがございますが、写真集の中身自体は比較的良好だと思います。アルコールクリーニング後に梱包して発送します。即購入可能です。喫煙者やペットはおりません。値下げやバラ売り等は対応できませんので予めご了承ください。中古本とのご理解の上ご検討お願いします。#写真集#宝生舞#宝生 舞#篠山紀信#アクシデント#芸能#朝日#朝日プレス