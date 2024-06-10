新品 UNIQLO KAWS（カウズ）アートブック ノベルティ付き

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9/8発売！KAWSのアートブックです！ノベルティの限定ショルダーバッグとステッカー付き。●状態：新品未使用ではありますが、写真を参考に一度人の手に渡ったものという事をご理解頂いた上、また素人保管ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。●その他、注意事項：自宅にて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。またすり替え防止の為、如何なる理由も返品・交換は致しかねますのでご容赦下さい。