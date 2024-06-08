【大幅値下げ‼️】BTS MEMORIES OF 2014 ＜限定盤＞

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タワレコ限定版 DVD特典付きです！一度開封しましたが、大事に保管していましたので比較的美品だと思います。【即購入可能です⭕️】（これから初期のBTS公式グッズを出品していく予定です。宜しくお願いします！）防弾少年団、DVD+写真集『BTSMEMORIESOF2014』がタワレコ限定リリース!2014年のライヴ映像のすべてを詰め込んだ作品で、2014年3月29日韓国ソウル・オリンピック公園オリンピックホールで開催された、「BTS1stFANMEETINGMUSTER」のライヴ映像やステージ裏の控室での映像を含め、「BTSLIVETRILOGYEP.2:THEREDBULLET」のライヴ映像やメイキング映像も収録。さらに「BTS1stFANMEETINGinEUROPE\u0026SOUTHAMERICA'RWeL8?'」のメイキング映像やロシアで撮影したメンバーのセルフ撮影映像まで、DVD3枚に収録、合計343分で構成されている。100Pの写真集付き。限定盤は日本スペシャル・エディションとなり、ボーナス・ディスク・スペシャル・クリップ映像(ビハインド・ザ・ゲーム)を収録と同時に、限定盤ならではのスペシャル・グッズが封入されている。※タンクトップは無しです商品の情報フォーマットDVD構成数6国内/輸入国内発売日2015年06月10日スペック構成:4DVD+PHOTOBOOK(100p)+SEPCIALGOODSPHOTOBOOKPAGE:100p/4DVD(4DISCS):386min字幕:韓国語,日本語(KOREAN,JAPANESE)画面:AnamorphicWidescreen16:9音響:DolbyDigitalStereo上映時間:386分DISC枚数:4リージョンコード:2#防弾少年団#バンタン#memories#BTS2014#BTS#BTSLIVE#HYBE#BigHit#KPOP#RM#ナムジュン#JIN#ジン#ソクジン#SUGA#ユンギ#JHOPE#ジェイホープ#ホソク#JIMIN#ジミン#V#テヒョン#テテ#JUNGKOOK#ジョングク#グク