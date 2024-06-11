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時代提げ物　獣骨製　如意　帯鈎　筆架　根付　置物　C　4346
商品番号 M44641638368
商品名

時代提げ物　獣骨製　如意　帯鈎　筆架　根付　置物　C　4346
ブランド名 Msmall
特別価格 税込 3,610 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大きさ　最大幅約10.5cm×2.3cm　重さ約14g土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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