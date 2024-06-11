プレイステーション5 CFI-1000A01 初期不良？ 最終値下23日昼削除

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ps5版のゲームは30分ほどで電源が落ちます。所々ネジが無く入ってるところもバラバラに付いています。もらい物なのでなんとも言えませんが恐らく分解済みです。傷もチラホラありますがコネクタ周りは問題無く使えます。結構な値下げ受け付けてますので是非コメント下さいps4のゲームなら超快適にプレイは可能ですコントローラー無しmdmiケーブル電源コード付属「プレイステーション5」定価:￥49980#ゲーム#本体#PlayStation5#PlayStation_5#PS5