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青い鳥文庫_名探偵ホームズセット全16巻
商品番号 P97446155122
商品名

青い鳥文庫_名探偵ホームズセット全16巻
ブランド名 Psmall
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数年前に子どものプレゼントで頂きました。子どもは1巻から2、3冊読んだきり箱に入ったまま、手付かずでした(4〜16巻は本の間に注文カードが挟まったままの状態です)。手付かずだった巻でも、経年劣化による変色などがあります。ご自宅用に、お子さんが読むには気にならない範囲だと思いますが、中古品をご理解頂ける方へ。16巻セット価格10,355円、重量約3.3kg。バラ売りは不可。写真の箱を簡単に養生して、宅急便で発送致します。
http://narcologia.ru/goods/financier720060.html
http://narcologia.ru/goods/ordering411379.html
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