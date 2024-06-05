Roland TD-11K ペダル付き

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商品詳細
ローランドTD-11K種類···電子ドラム一年前ほどまでよく使っていましたが、使用しなくなったため出品いたします。動作確認済みで全てのパーツで出音確認済みです。全く問題なく使用していただけますが、使用感はありますのでご了承ください。写真に写っている以下のものを配送いたします。付属品、ハイハットコントロールペダル(FD-8) キックパット(KD-9)シンバルパッド ハイハット用(CY-5)シンバルパッド(CY-8×2)Vパッド スネア用(PDX-8)パッド タム用 (PD-8A×3)ドラム音源 TD-11ケーブル類 ACアダプター 防音マット（MUMAN）分解し、段ボールに入れて配送させていただきます。ご理解ください。ご不明点ございましたらお気軽にコメントください。よろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/mobilehome887043.html
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